Beyrut'a İHA Saldırısı: 8 Ölü, 59 Yaralı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 59 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bu arada AA muhabiri, İsrail ordusunun, Beyrut'un güney banliyösüne insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, patlama sesi duyulduğunu ve duman bulutlarının yükseldiğini bildirdi.

Beyrut'un güneyindeki bazı binalarda büyük hasar oluştuğunu, ambulansların saldırıda hedef alınan binadan çok sayıda yaralıyı taşıdığını belirtti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ayrıntı verilmeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'a "ince" bir hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordu radyosuna konuşan ismi verilmeyen güvenlik yetkilisi ise Hizbullah'ın Operasyon Dairesi Başkanı İbrahim Akil'i hedef almayı amaçladıklarını kaydetti.

Ordu radyosunun açıklaması üzerine Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istemişti

NNA'nın haberinde, Güney banliyösünde El-Kaim Kompleksi yakınında hedef alınan binanın 4 füzeyle vurulduğu, binada yoğun nüfus yaşaması dolayısıyla çok sayıda kadın ve çocuğun öldüğü ve yaralandığı, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiği aktarılmıştı.