Beyrut Limanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Beyrut Limanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

14.07.2026 12:10
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Beyrut Limanı'ndaki konteyner yangını tamamen söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda dün bir konteynerde başlayan yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı İdaresi ve İşletmesi, bugün sabah görülen dumanın, dün yangın çıkan izole edilmiş konteynerde sınırlı ölçüde yeniden alevlenmeden kaynaklandığını açıkladı.

İtfaiyenin ve sivil savunma ekipleriyle koordineli şekilde olay yerine müdahale ederek konteyneri yeniden soğuttuğu ve yangını tamamen söndürdüğü belirtildi.

Liman yönetimi, yangının dün denizde seyir halindeki ve Beyrut Limanı'na doğru ilerleyen bir yük gemisindeki konteynerlerden birinde çıktığını, gemi kaptanının alevleri kontrol altına aldığını bildirmesinin ardından liman, denizcilik ve güvenlik birimlerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından geminin sıkı güvenlik önlemleri altında limana yanaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Sivil Savunmadan yapılan açıklamada ise Beyrut Limanı'nda biri elektrikli ekipman, diğeri yalıtım malzemesi yüklü iki konteynerde çıkan yangının Beyrut itfaiyesinin de desteğiyle söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yangının çevredeki konteynerlere sıçramasının önlendiği, olayın kontrol altına alınmasının ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Denizcilik, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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