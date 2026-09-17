Beyrut'ta 7 yıldır dondurulan hesaplar için eylemde göstericiler yaralandı - Son Dakika
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Beyrut'ta 7 yıldır dondurulan hesaplar için eylemde göstericiler yaralandı

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Lübnan'da 7 yıldır banka hesapları dondurulan mudiler, başkent Beyrut'taki bazı banka şubeleri önünde ateş yakarak gösteri düzenledi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu aralarında eski Bakan İsam Şerefeddin'in de bulunduğu bazı göstericiler yaralandı.

Lübnan'da 7 yıldır banka hesapları dondurulan mudiler, başkent Beyrut'taki bazı banka şubeleri önünde ateş yakarak gösteri düzenledi.

Beyrut'un merkezinde toplanan göstericiler, hükümet ve Meclisten paralarının iadesini sağlayacak "adil bir plan" hazırlamasını istedi.

Riyad es-Sulh Meydanı'ndaki hükümet binasının karşısında lastik yakan göstericilerden bazıları, yakınlardaki Beyrut Bankası şubesinin camlarını kırdı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bazı göstericiler yaralandı. Mudilere destek için eyleme katılan eski Bakan İsam Şerefeddin de yaralandı.

Beyrut'ta ayrıca Sarhatu-l Mudiin Derneğinin çağrısıyla düzenlenen başka bir gösteride bazı göstericiler, banka şubelerinin önünde lastik yaktı.

Öte yandan mevduat sahiplerinin eylemleriyle eş zamanlı olarak toplu taşıma sürücüleri de başkentte gösteri düzenledi. Sürücüler, ulaşım sektöründeki sorunları ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etti.

2019'daki ekonomik kriz

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Geride kalan 7 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.

Lübnan hükümeti ise Aralık 2025'te bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının iadesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Tasarıda, 100 bin doların altındaki mevduatların tamamının 4 yılı aşmayan bir sürede ödenmesi, 100 bin doların üzerindeki mevduatlarda ise 100 bin doların nakden, kalan tutarın devredilebilir banka tahvilleriyle karşılanması öngörülmüştü.

Kaynak: AA
İslam Araştırmaları MerkeziEkonomiLübnanBeyrutGüncelBankaSon Dakika

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