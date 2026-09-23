Beyrut'ta anmada bir anne, İsrail saldırısında eşini ve 3 çocuğunu kaybettiğini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyrut'ta anmada bir anne, İsrail saldırısında eşini ve 3 çocuğunu kaybettiğini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyrut'ta İsrail saldırılarında ölen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi; meydana çocuk eşyaları bırakıldı. Etkinlikte bir anne, 21 Eylül 2025'te Bint Cubeyl'deki saldırıda eşini ve 3 çocuğunu kaybettiğini anlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta onlarca çocuk ve aileleri, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukları anmak için bir araya geldi.

"Habbat el-Kulub" girişiminin çağrısıyla Beyrut'taki ana meydanda "Eylül, Lübnan'ın çocukları için en ölümcül ay" başlığıyla anma etkinliği düzenlendi.

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, meydana çocuk kıyafetleri, ayakkabılar, oyuncaklar ve okul çantaları bıraktı.

Lübnanlı sanatçı Muin Şerif'in sahne aldığı etkinlikte, çocukların da yer aldığı koro orkestra eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte, aralarında beyaz kıyafetler giyenlerin de bulunduğu çocuklar, ellerinde Lübnan bayrakları taşıdı.

Katılımcılar, meydana bırakılan çocuk eşyalarının çevresinde mumlar yakarak saldırılarda yaşamını yitiren çocukları andı.

"Ailemden yalnızca ben ve Esil hayatta kaldık"

Etkinliğe katılan Emani Bezzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Eylül 2025'te Bint Cubeyl'de maruz kaldıkları İsrail saldırısında eşini ve 3 çocuğunu kaybettiğini söyledi.

Ailesinden yalnızca kendisi ve kızı Esil'in sağ kurtulduğunu ifade eden Bezzi, "Koca bir aileyi kaybettik, nüfus kayıtlarından silindi. Geriye yalnızca ben ve Esil kaldık. Çok ağır yaralanmalarla, yaralarla ve acılarla yaşıyoruz ama hala ayaktayız." dedi.

Ölen çocuklarının fotoğraflarını taşıyan Bezzi, "Yalnızca Esil hayatta kaldı. Ama 3'ü de Esil'de yaşıyor. Esil, 3 çocuğun, 3 kardeşinin hikayesini taşıyor. Onların da yanında, okul sıralarında olması, hepimizin aynı evde yaşaması gerekiyordu. İsrail bizi bundan mahrum bıraktı." ifadelerini kullandı.

Kızı Esil'in bir gözünü tamamen kaybettiğini, diğer gözünde ise yalnızca yüzde 1 oranında görme yetisi kaldığını anlatan Bezzi, tüm yaralarına rağmen kızının okula kaydolduğunu ve eğitimini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Bezzi, kızının çok sınırlı görme yetisiyle bütün zorluklara meydan okuduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Esil herkese, 'Ben devam ediyorum, buradayım. Bütün kardeşlerimin hikayesini ve babamın adını taşıyacağım. En yüksek yerlere ulaşacağım ve başarılı olacağım.' diyor. Bizi ne kadar öldürmeye çalışırsanız çalışın, yaşadığımız her şeye rağmen devam etme azmimizi ve kararlılığımızı öldüremeyeceksiniz."

Küçük satranççıdan İsrail'in saldırılarına tepki

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Lorin Abdussamed ise satranç deneyimini ve İsrailli bir oyuncuyla eşleşmesi üzerine bir müsabakadan çekilme kararını anlattı.

Satranç oynamaya başladıktan sonra çeşitli turnuvalara katıldığını, ardından dünya şampiyonasına katılmak üzere yurt dışına gittiğini belirten Abdussamed, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla müsabakadan çekildiğini söyledi.

Kararını, "evlerin yıkıldığını ve güneydeki çocukların öldürüldüğünü" gördükten sonra aldığını ifade eden Abdussamed, bunları "kötü davranışlar" olarak nitelendirdi.

Abdussamed, İsrailli oyuncularla karşılaşma ihtimaline ilişkin, "Kulübün kuralları izin verse bile ben oynamak istemiyorum." dedi.

Kaynak: AA
İsrailGüncelÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
22:05
Mansur Yavaş CHP’den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
18:55
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 00:08:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Beyrut'ta anmada bir anne, İsrail saldırısında eşini ve 3 çocuğunu kaybettiğini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei