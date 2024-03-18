Beyrut\'ta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliği düzenlendi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.
Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Esra Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Celal Turgut Koç, Askeri Ataşe Albay Hüseyin Başaran, elçilik çalışanları, diplomatlar, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri katıldı.
Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Ürdün Kraliyet Marşı okundu.
Etkinlik kapsamında konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası münasebetiyle düzenlenen bu tören vesilesiyle Beyrut Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
Ulusoy, 27 Aralık 1936 tarihinde hayata veda eden Milli Şair Ersoy'u rahmet, minnet ve saygı ile andıklarını kaydetti.
Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Yılmaz da, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin varoluş mücadelesindeki en önemli dönemeçlerden biri olduğunu ve bu zaferin Türk askerinin azmi, kahramanlığı ve vatan sevgisiyle tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.
Yılmaz, "Ersoy'un kaleminden dökülen güzide mısralar milletimizin bağımsızlık aşkını ve vatan sevgisini en güzel şekilde ifade etmektedir." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğiti Müşaviri Koç da şunları ifade etti:
"Çanakkale Zaferi, bir hilal uğruna 250 bin güneşin battığı bir kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini aldı. İşte böyle bir ortamda yazılan ve ilk olarak Ankara'daki Taceddin Dergahının duvarlarında yankılanan İstiklal Marşımız, 100 yılı aşkın bir süredir bu milletin yüreğinde kor gibi sıcak durmakta, dilinde yankılanmaktadır ve ilelebet de yankılanmaya devam edecektir."
Etkinlik, Çanakkale Zaferi, Çanakkale Zaferi Gelibolu Sanal Müzesi ve Ersoy'u anlatan ayrı ayrı video gösterimleri ile sona erdi.
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