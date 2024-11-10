Beyrut'ta İsrail Hava Saldırıları

BEYRUT, 10 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde İsrail hava saldırılarının yol açtığı hasar görülüyor, 9 Kasım 2024.
Lübnan'ın El-Cedid TV'nin haberine göre, İsrail, Cuma akşamı Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyölerinden Dahiye'ye 11 hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
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