Beyrut’ta İsrail Saldırısı: 22 Ölü, 100 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyrut’ta İsrail Saldırısı: 22 Ölü, 100 Yaralı

İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında en az 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

11.10.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail'in, dün akşam Beyrut'un merkezindeki yerleşim yerlerinde iki binayı hedef aldığı hava saldırısında en az 22 kişi hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi yaralandı. BM, bölgedeki Barış Gücü askerlerinin giderek daha fazla tehlike altına girdiğini belirtti.

İsrail'in dün akşam Beyrut'un merkezindeki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Lübnan medyası, İsrail'in dünkü hava saldırılarının Beyrut'un merkezini hedef alan en ölümcül saldırılar olduğunu kaydederken; Hizbullah'a bağlı bir medya kanalı, saldırıların grubun üst düzey güvenlik yetkililerinden Vefik Sefa'ya yönelik bir suikast girişimi olduğunu ve başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.

İsrail'in BM Barış Gücü'ne saldırısı

Lübnan'daki BM Barış Gücü'ne dün  İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kasıtlı olarak ateş açtığı ve 2 Endonezyalı Barış Gücü askerinin yaralandığı açıklanmıştı. BM Barış Gücü Şefi Jean-Pierre Lacroix, dün akşam Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bilgilendirmede, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğinin "giderek daha fazla tehlikeye girdiğini" ve 23 Eylül'den bu yana operasyonel faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. Lacroix, "Barış Gücü askerleri önemli süreler boyunca üslerine hapsedilmiş durumdalar" diyerek, UNIFIL olarak bilinen misyonun diplomatik bir çözüme yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

New York'ta İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, İsrail'in UNIFIL'e "çatışmalar yoğunlaştıkça tehlikeden kaçınmak için" 5 km kuzeye taşınmasını tavsiye ettiğini dile getirdi.

BM Barış Gücü'nün Sözcüsü Andrea Tenenti ise İsrail'in saldırılarına ve İsrail ordusunun ayrılmaları yönündeki emirlerine rağmen, Barış Gücü'nün görev yerlerinde kalmaya kararlı olduğunu ifade etti. Tenenti, "Oradayız çünkü BM Güvenlik Konseyi bizden orada olmamızı istedi. Dolayısıyla durum operasyon yapmamızı imkansız hale getirene kadar orada kalacağız" dedi.

BM Barış Gücüne katkıda bulunan 50 ülke, dün kuzeyde Litani Nehri ile güneyde Mavi Hat olarak bilinen ve BM tarafından tanınan Lübnan-İsrail sınırı arasında 10 binden fazla Barış Gücü askerini konuşlandırmaya devam etme kararı almıştı.

IDF: "UNIFIL ile rutin iletişim sürdürülüyor"

Öte yandan Beyaz Saray, ABD'nin bu olaylardan derin endişe duyduğunu ve İsrail'e ayrıntılar için baskı yaptığını açıkladı. IDF, birliklerinin Lübnan'ın Naqoura bölgesinde, "bir UNIFIL üssünün yanında" faaliyet gösterdiğini belirtirken, "Bu doğrultuda IDF, bölgedeki BM güçlerine korunaklı alanlarda kalmaları talimatını verdi ve bunun ardından güçler bölgeye ateş açtı" açıklamasında bulundu.

İsrail, UNIFIL ile rutin iletişimin sürdürüldüğünü belirtti.

İsrail'in UNIFIL üssüne saldırısına tepkiler arttı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Barış Gücü askerlerinin İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki karargahlarına ateş açarak 2 Barış Gücü askerini yaraladığını açıklamasının ardından, "BM barış operasyonlarına yönelik bir saldırının kabul edilemez" olduğunu aktardı. Michel, "İsrail'e ve tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka tam saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İtalya'nın Savunma Bakanı Guido Crosetto, UNIFIL üslerine yapılan ve "kaza ya da hata olmadığını" söylediği saldırılarla ilgili olarak İsrailli yetkililerden resmi bir açıklama istediğini belirtti. Crosetto, "İsrail askeri güçlerinin UNIFIL'i bazı üslerinin terk edilmesi gerektiği konusunda önceden uyardığı gerekçesini kabul etmeyeceğiz" dedi.

Endonezya'nın BM Büyükelçisi Hari Prabowo ise olayın "İsrail'in kendisini nasıl uluslararası hukukun, cezasızlığın ve ortak barış değerlerimizin üzerinde konumlandırdığını açıkça gösterdiğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Öte yandan, İsrail'in dün Gazze'nin merkezinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Kızılay Derneği (PRCS), Deir al-Balah'ta sığınağa dönüştürülen okula düzenlenen saldırının ardından 28 kişinin öldüğünü, 54 yaralıya  müdahale edildiğini bildirdi. IDF ise saldırıda, yerleşkede faaliyet gösteren militanların hedef alındığını iddia etti.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in Hamas'ın yeniden toparlanmasını engellemeyi amaçladığını söylediği operasyonda şu ana kadar en az 130 kişinin öldüğünü açıkladı.

IDF, bölge sakinlerinden, BM'nin 400 binden fazla insanın mahsur kaldığını tahmin ettiği bölgeyi tahliye etmelerini istedi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut’ta İsrail Saldırısı: 22 Ölü, 100 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Beyrut’ta İsrail Saldırısı: 22 Ölü, 100 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.