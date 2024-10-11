Beyrut’ta İsrail Saldırısı: 22 Ölü, 100 Yaralı

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(ANKARA) - İsrail'in, dün akşam Beyrut'un merkezindeki yerleşim yerlerinde iki binayı hedef aldığı hava saldırısında en az 22 kişi hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi yaralandı. BM, bölgedeki Barış Gücü askerlerinin giderek daha fazla tehlike altına girdiğini belirtti.

İsrail'in dün akşam Beyrut'un merkezindeki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Lübnan medyası, İsrail'in dünkü hava saldırılarının Beyrut'un merkezini hedef alan en ölümcül saldırılar olduğunu kaydederken; Hizbullah'a bağlı bir medya kanalı, saldırıların grubun üst düzey güvenlik yetkililerinden Vefik Sefa'ya yönelik bir suikast girişimi olduğunu ve başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.

İsrail'in BM Barış Gücü'ne saldırısı

Lübnan'daki BM Barış Gücü'ne dün İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kasıtlı olarak ateş açtığı ve 2 Endonezyalı Barış Gücü askerinin yaralandığı açıklanmıştı. BM Barış Gücü Şefi Jean-Pierre Lacroix, dün akşam Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bilgilendirmede, Lübnan'daki BM Barış Gücü askerlerinin emniyet ve güvenliğinin "giderek daha fazla tehlikeye girdiğini" ve 23 Eylül'den bu yana operasyonel faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi. Lacroix, "Barış Gücü askerleri önemli süreler boyunca üslerine hapsedilmiş durumdalar" diyerek, UNIFIL olarak bilinen misyonun diplomatik bir çözüme yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

New York'ta İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, İsrail'in UNIFIL'e "çatışmalar yoğunlaştıkça tehlikeden kaçınmak için" 5 km kuzeye taşınmasını tavsiye ettiğini dile getirdi.

BM Barış Gücü'nün Sözcüsü Andrea Tenenti ise İsrail'in saldırılarına ve İsrail ordusunun ayrılmaları yönündeki emirlerine rağmen, Barış Gücü'nün görev yerlerinde kalmaya kararlı olduğunu ifade etti. Tenenti, "Oradayız çünkü BM Güvenlik Konseyi bizden orada olmamızı istedi. Dolayısıyla durum operasyon yapmamızı imkansız hale getirene kadar orada kalacağız" dedi.

BM Barış Gücüne katkıda bulunan 50 ülke, dün kuzeyde Litani Nehri ile güneyde Mavi Hat olarak bilinen ve BM tarafından tanınan Lübnan-İsrail sınırı arasında 10 binden fazla Barış Gücü askerini konuşlandırmaya devam etme kararı almıştı.

IDF: "UNIFIL ile rutin iletişim sürdürülüyor"

Öte yandan Beyaz Saray, ABD'nin bu olaylardan derin endişe duyduğunu ve İsrail'e ayrıntılar için baskı yaptığını açıkladı. IDF, birliklerinin Lübnan'ın Naqoura bölgesinde, "bir UNIFIL üssünün yanında" faaliyet gösterdiğini belirtirken, "Bu doğrultuda IDF, bölgedeki BM güçlerine korunaklı alanlarda kalmaları talimatını verdi ve bunun ardından güçler bölgeye ateş açtı" açıklamasında bulundu.

İsrail, UNIFIL ile rutin iletişimin sürdürüldüğünü belirtti.

İsrail'in UNIFIL üssüne saldırısına tepkiler arttı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Barış Gücü askerlerinin İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki karargahlarına ateş açarak 2 Barış Gücü askerini yaraladığını açıklamasının ardından, "BM barış operasyonlarına yönelik bir saldırının kabul edilemez" olduğunu aktardı. Michel, "İsrail'e ve tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka tam saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İtalya'nın Savunma Bakanı Guido Crosetto, UNIFIL üslerine yapılan ve "kaza ya da hata olmadığını" söylediği saldırılarla ilgili olarak İsrailli yetkililerden resmi bir açıklama istediğini belirtti. Crosetto, "İsrail askeri güçlerinin UNIFIL'i bazı üslerinin terk edilmesi gerektiği konusunda önceden uyardığı gerekçesini kabul etmeyeceğiz" dedi.

Endonezya'nın BM Büyükelçisi Hari Prabowo ise olayın "İsrail'in kendisini nasıl uluslararası hukukun, cezasızlığın ve ortak barış değerlerimizin üzerinde konumlandırdığını açıkça gösterdiğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Öte yandan, İsrail'in dün Gazze'nin merkezinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Kızılay Derneği (PRCS), Deir al-Balah'ta sığınağa dönüştürülen okula düzenlenen saldırının ardından 28 kişinin öldüğünü, 54 yaralıya müdahale edildiğini bildirdi. IDF ise saldırıda, yerleşkede faaliyet gösteren militanların hedef alındığını iddia etti.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in Hamas'ın yeniden toparlanmasını engellemeyi amaçladığını söylediği operasyonda şu ana kadar en az 130 kişinin öldüğünü açıkladı.

IDF, bölge sakinlerinden, BM'nin 400 binden fazla insanın mahsur kaldığını tahmin ettiği bölgeyi tahliye etmelerini istedi.