Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 5 Ölü, 21 Yaralı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine art arda düzenlediği 3 saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu, Dahiye'nin Cinah bölgesini hedef aldı.
Saldırılar nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli 3 patlama sesi duyuldu.
Hedef alınan noktadaki araçlarda yangın çıktı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, saldırının İsrail savaş gemileri tarafından düzenlendiği, birkaç aracın hedef alındığı belirtildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?