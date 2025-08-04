Beyrut\'ta Liman Patlaması Anma Etkinliği

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan liman patlamasının yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Patlamanın 5. yılında düzenlenen etkinlikte, yaşamını yitirenlerin yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Beyrut Limanı önünde toplanan yüzlerce kişi, patlama sonucu hayatını kaybedenleri andı.

Anma etkinliğine katılanlar patlamada ölenlerin fotoğraflarını ve Lübnan bayrakları taşıdı.

Limanın önüne kurulan ekranda hayatını kaybedenlerin isimlerine ve fotoğraflarına yer verildi. Göstericiler, yaşanan acıyı sembolize etmek amacıyla kan rengine boyanmış iki büyük Lübnan bayrağı açarken, adalet talep eden dövizler taşıdı.

Beyrut Limanı'nda 5 yıl önce meydana gelen patlama, Lübnan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Beyrut Liman'ında meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından 3 Ağustos 2023'te yapılan açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.