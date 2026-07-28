Beyrut'ta Mudilerden Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyrut'ta Mudilerden Gösteri

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Banka hesapları dondurulan Lübnanlı mudiler, haklarını talep ederek eylem düzenledi.

Lübnan'da 7 yıldır banka hesapları dondurulan mudiler, başkent Beyrut'taki banka şubeleri önünde ateş yakarak gösteri düzenledi.

2019'da döviz mevduat hesapları dondurulan Lübnanlılar, "Sarhatu'l Mudiin Derneğinin" çağrısıyla, Beyrut'taki Emin Camisi yakınlarında bulunan ana meydanda toplandı.

Mevduat sahipleri, daha sonra araçlarla Sin el-Fil semtine geçerek burada yan yana bulunan 3 banka şubesinin önünde eylem yaptı.

Haklarını talep eden göstericiler, hükümet aleyhine sloganlar attı ve banka şubelerinin önünde ateş yaktı.

Göstericiler, daha sonra Lübnan Bankalar Birliği Başkanı Selim Sfeir'in evinin önüne geçerek eylemlerini sürdürdü.

Gösteriye katılanlardan Rami Gandur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizden 7 yıl önce çaldıkları haklarımızı istiyoruz. Hırsızlar talimat veriyor. Yaşamak istiyoruz." dedi.

Ali Rızık da milletvekilleri ve hükümet yetkililerine tepki göstererek, kendilerini "hırsızlıkla" suçladı ve mudilerin haklarının iade edilmesini istedi.

2019'daki ekonomik kriz

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Geride kalan 7 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.

Lübnan hükümeti ise Aralık 2025'te bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının iadesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Tasarıda, 100 bin doların altındaki mevduatların tamamının 4 yılı aşmayan bir sürede ödenmesi, 100 bin doların üzerindeki mevduatlarda ise 100 bin doların nakden, kalan tutarın devredilebilir banka tahvilleriyle karşılanması öngörülmüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da tasarıyı onaylamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Beyrut, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Mudilerden Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı

17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 17:53:12. #7.12#
SON DAKİKA: Beyrut'ta Mudilerden Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.