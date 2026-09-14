Beyrut'ta patlayıcı şakası yapan yolcu uçaktan indirildi, Paris seferi tahliye edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, bir yolcunun el bagajında patlayıcı bulunduğunu söyleyip ardından şaka yaptığını belirtmesi üzerine Paris'e hareket etmeye hazırlanan uçağın tahliye edildiği bildirildi.

"Al Modon" gazetesinin haberine göre, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda, Middle East Airlines'a (MEA) ait Beyrut-Paris seferini yapacak uçakta güvenlik alarmı yaşandı.

Eşiyle uçağa binen bir yolcu, el bagajını koltukların üzerindeki bölmeye yerleştirmesi istendiğinde, içinde patlayıcı bulunduğu için bunu yapamayacağını söyledi.

Yolcu daha sonra şaka yaptığını belirtse de açıklaması olası bir güvenlik tehdidi şeklinde değerlendirilerek kendisi ve eşi uçaktan indirildi.

Kapsamlı arama yapılması amacıyla uçaktaki tüm yolcular tahliye edilirken bagajlar da yeniden güvenlik taramasından geçirildi.

Aramalarda yolcunun çantasında veya uçakta patlayıcı madde bulunmadığı belirlendi.

Yolcu, sorgulanması ve hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili güvenlik birimlerine teslim edildi.