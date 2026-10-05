Beyrut\'ta yerinden edilen 120 çocuk, 120 sanatçıyla ev hayalini tuvale çizdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen çocuklar, sanatçılarla bir araya gelerek evlerine dönüş hayallerini resmetti.

Talia Yardım Derneği tarafından düzenlenen "Renkler Anlatıyor" adlı etkinlikte, çocukların resim yoluyla kendilerini ifade etmelerine imkan sunuldu.

Etkinlikte 100'den fazla sanatçı, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen çocuklara resim yaparken eşlik etti. Çocuklar, evlerine duydukları özlemi ve geri dönme hayallerini umut dolu çizimlerle anlattı.

Resim malzemelerinin dernek tarafından sağlandığı programda, çocuklar için çeşitli oyunlar da düzenlendi.

İsrail'in mart ayında Lübnan'a başlattığı saldırılar sonucu 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti. Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) son verilerine göre, ülke genelinde 300 binden fazla kişi halen yerinden edilmiş durumda.

Ülkenin güneyindeki Sırbin beldesinden yerinden edilen 9 yaşındaki Musa Muhammed Hencir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yeteneğini göstermek ve eğlenmek için etkinliğe katıldığını söyledi.

Hencir, "Talia Derneği ile buraya resim yapmak, yeteneklerimizi insanlara göstermek, oyun oynamak ve eğlenmek için geldik. Herkesin köyüne dönmesini ve evlerini yeniden yapmasını diliyorum." dedi.

Bombalanan evinden gördüğü manzarayı çizdi

Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yarun beldesinden yerinden edilen 10 yaşındaki Teyma Dahir ise savaşta bombalanan evinden görünen manzarayı resmettiğini anlattı.

Dahir, "Buraya insanlara resim yeteneğimi göstermek için geldim. Savaşta bombalanan evimden görünen manzarayı çizdim. Devletin, çocuklar olarak hayalimizi gerçekleştirmesini istiyorum. Her birimiz evimize dönüp balkonumuzdan hayalini kurduğumuz manzarayı görebilelim." sözleriyle evine duyduğu özlemi dile getirdi.

Resminde ay ve ağaçlara yer verdiğini belirten Dahir, ağaçların altında arkadaşıyla oturup okul anılarını konuştuğu günleri özlediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gündüz de gece de o ağaçların altında oturmayı çok severdim. Arkadaşımla hep okul anılarımızı konuşurduk. O günlerin geri gelmesini istiyorum, bir günlüğüne bile olsa. Evimiz ve diğer insanların evleri yeniden yapılsın, eskiden yapmayı sevdiğimiz şeyleri yeniden yapabilelim."

"Onlar bizden destek alıyor, biz de onlardan"

Etkinliğe katılan ressam Ahmed Halife, çocukların kendi seçtikleri konular ve renklerle resim yaptığını, sanatçıların ise onlara yardımcı olduğunu söyledi.

Birlikte çalıştığı kız çocuğunun çizdiği resmin konusunu ve renklerini kendisinin seçtiğini anlatan Halife, "Ben onun yerine resim yapmıyorum, sadece yardımcı oluyorum. Boyama sırasında gerektiğinde destek veriyorum. Çocukların hepsi öğrenmeye açık, bu da işimizi çok kolaylaştırıyor." diye konuştu.

Halife, yerinden edilen çocuklara bir sözle, bir fırçayla, bir kalemle ya da bir resimle destek olmanın önemine işaret ederek, "Çocukların yanında olmak hem sizin hem de onlar için önemli. Onlar bizden destek alıyor, biz de onlardan." dedi.

Resimlerin geliri yerinden edilenlere aktarılacak

Talia Yardım Derneğinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Rula Meczub, uzun süredir hazırlıklarını yürüttükleri etkinlikte yerinden edilen 120 çocuğu 120 sanatçı ile buluşturduklarını söyledi.

Meczub, "Her sanatçı bir çocukla birlikte bir tablo hazırlıyor. Bu tablolar daha sonra sergilenecek ve satılacak. Geliri de yerinden edilenlere aktarılacak." bilgisini paylaştı.

Sanatçıların kendi çalışmalarından da birer veya ikişer tablo bağışladığını aktaran Meczub, bu eserlerin yakında düzenlenecek uluslararası sergide satışa sunulacağını belirtti.