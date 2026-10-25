Beyşehir\'de 3 bin 200 uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Beyşehir'de 3 bin 200 uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi, 3 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu otobüsünden inen 2 kişiyi takip eden polis, yola atılan pakette uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete buldu. Zanlılar ile olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünden inen 2 kişiyi takibe aldı.
Yola bir paket atan ve kaçmaya çalışan zanlıları yakalayan polis, pakette uyuşturucu madde emdirilmiş 3 bin 200 peçete olduğunu tespit etti.
Polis, 2 şüpheli ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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