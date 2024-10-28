Beyşehir'de Bisikletli Cumhuriyet Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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Beyşehir'de Bisikletli Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Beyşehir\'de Bisikletli Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Beyşehir, 101. Cumhuriyet Bayramı'nı bisikletli etkinliklerle coşkuyla kutladı.

28.10.2024 14:46
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu tarafından Cumhuriyetin 101. yıldönümü dolayısıyla "Cumhuriyetimizin 101.yılında 101 bisikletli ile Cumhuriyet Bayramı korteji" etkinliği yapıldı.

Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı'nda Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğu üyelerinin de katılımıyla minik öğrenciler Türk bayraklarıyla süslenen bisiklet ve mini scooterleriyle katıldı.

Miniklere, öğretmenleri ve velilerinin yanı sıra Fransa'dan Türkiye'ye bisikletleriyle gelen Fransız bir aile de katıldı.

Vuslat Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından katılımcılar bisikletleriyle pedal çevirmeye başladı.

Göl kıyısındaki bisiklet yolunda Türk bayraklarıyla donatılan bisikletlerini kullanan minik öğrenciler, ardından aynı güzergahtan dönüş yaparak başlangıç noktasına geldiğinde etkinliği tamamladı.

Cumhuriyet Anaokulu Müdür Yardımcısı Şule Coşkun Acar, gazetecilere, Cumhuriyetin 101. yılına yakışır bir coşku yaşamak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın spor bilincinin de gelişmesi amacıyla bisikletli bir etkinlik gerçekleştirdik. Destek veren katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Beyşehir'de konuk ettikleri bisiklet tutkunu Fransız ailenin de katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştiğini belirterek, "Tesadüfen Cumhuriyet Bayramına denk gelmesinden dolayı yabancı dostlarımız da bu etkinliğe katıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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