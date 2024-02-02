Beyşehir ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gölkaşı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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