 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyşehir ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyşehir ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beyşehir ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beyşehir ilçesinde Gölkaşı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın evde hasara yol açtı.

02.02.2024 12:33  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gölkaşı Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Palalı Sabri'nin ölümü sonrası Ebru Polat'la tatil görüntüleri yeniden gündemde
    13:04 Palalı Sabri'nin ölümü sonrası Ebru Polat'la tatil görüntüleri yeniden gündemde

    Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.

  • Malezya'da eski Başbakan Najib'in 12 yıllık hapis cezasında indirime gidildi
    12:09 Malezya'da eski Başbakan Najib'in 12 yıllık hapis cezasında indirime gidildi

    Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.

  • Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce çekilen estetik hali ortaya çıktı
    11:57 Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce çekilen estetik hali ortaya çıktı

    Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce babasının doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Türkoğlu'nun estetiksiz hali de dikkat çekti.

  • CHP'li aday seçim yarışından çekildi! Açıklaması gündem oldu
    11:55 CHP'li aday seçim yarışından çekildi! Açıklaması gündem oldu

    CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Metin, partisinin genel merkezince aday gösterildiği zaman karşılaşacağı zorlukları tahmin ettiğini belirterek, sürece devam etmenin daha fazla zarar vereceği düşüncesiyle adaylıktan çekildiğini dile getirdi. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacak ve partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini ifade etti.

  • İstanbul'da fiyat en çok köprülerde artı, gömlek şaşırttı
    11:45 İstanbul'da fiyat en çok köprülerde artı, gömlek şaşırttı

    İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.

  • Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı.
    11:45 Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı.

    Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çubuk Adliyesi'ne ifade veren Aysever, serbest bırakıldı.

  • ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı
    11:34 ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı

    ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.

  • CHP Can Atalay'la ilgili AYM'ye başvurdu
    11:31 CHP Can Atalay'la ilgili AYM'ye başvurdu

    CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.

İtfaiye, Olay, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 13:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Beyşehir ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement