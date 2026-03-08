Beyşehir'de Gıda Denetimleri Artıyor - Son Dakika
Beyşehir'de Gıda Denetimleri Artıyor

08.03.2026 17:09
Ramazan ayı dolayısıyla Beyşehir'de gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik denetimler yapıldı.

Beyşehir ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilçe Müdürü Hüseyin Özver ile gıda kontrol görevlileri katıldı.

İlçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış noktalarında yapılan kontrollerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari teknik ve hijyen şartlarına uygunluğu incelendi.

Denetimler sırasında işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği ile personel hijyeni konularında da bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, tüketicilerin sağlığının korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Beyşehir'de kadın gözünden fotoğraf sergisi ve ödül töreni düzenlendi

Beyşehir ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışmasında ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserler sanatseverlerle buluştu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından gerçekleştirilen "Kadın Gözüyle Kadına Dair" temalı fotoğraf yarışmasının ardından dereceye giren ve sergilemeye layık görülen eserler belirlendi.

Kadınların bakış açısıyla hayatın farklı yönlerini yansıtan fotoğraflar, düzenlenen sergiyle fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu. Beyşehir Milli Parklar Şefliği salonunda gerçekleştirilen programda yarışmada derece elde eden katılımcılara ödülleri de takdim edildi.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, 8 Mart kapsamında düzenlenen etkinliğin hem üretimi hem de farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti.

Beyşehir'de kadınlar kadınları unutmadı

Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kadın dayanışmasını yansıtan anlamlı bir etkinlik de gerçekleştirildi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe merkezinde çalışan emekçi kadınlarla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Dernek üyeleri, kadınlara çiçek vererek hem günlerini tebrik etti hem de kadın emeğine dikkat çekti.

Dernek Başkanı Saniye Göker, yönetim kurulu üyeleri ile Anıt Meydanı'nda kurulan el emeği pazarında satış yapan emekçi kadınları ziyaret etti. Pazarda üretim yapan kadınlarla sohbet eden Göker, kadınlara çiçek takdim ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Etkinlik kapsamında ilçe merkezinde kadınların çalıştığı iş yerleri de ziyaret edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Sanat, Son Dakika

