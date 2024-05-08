Beyşehir'de Gıda İşletmeleri Denetlendi - Son Dakika
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Beyşehir'de Gıda İşletmeleri Denetlendi

Beyşehir\'de Gıda İşletmeleri Denetlendi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve kullanılan ekipmanlar kontrol edildi. İşletme sahipleri ve çalışanlara gıda mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin amacı, tüketicilerin sağlığını korumak ve haksız rekabeti önlemektir. Vatandaşlar, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 alo gıda hattını arayabilirler. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise Göl Festivali'nin 5 gün süreceğini ve Karaburun plajında karavan festivali düzenleme planları olduğunu açıkladı.

08.05.2024 13:41  Güncelleme: 13:55
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Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunun kontrol edildi.

Özver, işletme sahipleri ve çalışanlara gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulunulduğunu belirterek, "Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 alo gıda hattını arayabilirler." dedi.

Göl Festivali 5 gün sürecek

Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu yıl düzenlenecek Göl Festivali'nin 5 gün süreceğini belirtti.

Bayındır, Beyşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında "Özellikle gençlerin merakla beklediği GÖLFEST bu yıl 5 gün sürecek. Beyşehir'imize büyük katma değeri bulunan ve turizm anlamında göz bebeğimiz olan Göl Festivalimizi bu yıl tüm ihtişamıyla yeniden gerçekleştireceğiz. Geleneği bozmayarak ünlü sanatçıların da yer alacağı güzel bir festival hazırlığı içerisindeyiz." diye konuştu.

Bayındır, Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajının yaz döneminde yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirterek, "Bir diğer planımız olan Karaburun plajında büyük bir yol kat ettik. 3 kilometrelik plajın sonlarına doğru karavanlar için alan oluşturduk. Bu sene bu bölgede karavan festivali gerçekleştirme planımız da var. Amacımız ise Dünya Karavancılar Birliğinin ilgisini, dikkatini buraya çekmektir. Hem karavan turizmini hem de yerli ve yabancı turistlerin Beyşehir'imize gelmesini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yeni çalışmalar da yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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