Beyşehir'de İmar Yolu Açma Çalışmaları Devam Ediyor

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Beyşehir ilçesinde farklı bölgelerde yürütülen imar yolu açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yaptığı yazılı açıklamada, Kurucuova Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Malanda yaylasında imar yollarının açılmaya başlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen çalışma çerçevesinde yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda imar yolu açılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Malanda yaylamızdaki ulaşım sorununu kökten çözecek bir çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 16 kilometre uzunluğundaki imar yolunun açılımını tamamladığımızda yaylaya ulaşım daha da kolaylaşırken, bölgenin tanıtım ve gelişimine de katkı sağlayacaktır."