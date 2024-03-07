Beyşehir\'de Kadınlar Günü\'nde Fidan Dikme Etkinliği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politikası taahhütnamesini açıkladı. Özel, bu taahhütnamenin belediye başkanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini ve her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirtti.