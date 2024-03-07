Beyşehir'de Kadınlar Günü'nde Fidan Dikme Etkinliği - Son Dakika
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Beyşehir'de Kadınlar Günü'nde Fidan Dikme Etkinliği

Beyşehir\'de Kadınlar Günü\'nde Fidan Dikme Etkinliği

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Katılımcılar, öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyarak fidan dikme etkinliğine destek verdi. Dernek Başkanı Saniye Göker, ağaçların yaşanmamış hayatlara umut ve yeşillik katacağını belirtti. Belediye Başkanı Adil Bayındır da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

07.03.2024 16:19
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Beyşehir ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından TOKİ konutlarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar, öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde taşıdı.

Dernek Başkanı Saniye Göker, "Tüm kadınlar adına birer ağaç dikelim, yaşanmamış hayatlar, yıkılan hayaller diktiğimiz ağaçlarda can bulsun, umut olsun, yeşersin istedik." dedi.

Belediye Başkanı Adil Bayındır da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Çevre, Kadın, Güncel, Son Dakika

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