Beyşehir ilçesinde kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Beyşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BZ 783 plakalı kamyonet, Beyşehir- Konya kara yolunun 10. kilometresinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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