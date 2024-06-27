Beyşehir'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyşehir'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Beyşehir\'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Beyşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına yargı mensupları, adliye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında kurulan standa gelenler sıraya girerek kan bağışında bulundu. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, kampanyanın önemine vurgu yaparak, bağışta bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

27.06.2024 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Beyşehir Adliyesinde gerçekleştirilen kampanyaya, yargı mensupları, adliyede görevli personel ile vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Adliyenin birinci katında kurulan standa gelenler kan bağışında bulunabilmek için sıraya girdi.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, kampanya dolayısıyla yaptığı konuşmada, kan bağışında bulunmanın hayati önemine değinerek, bağışta bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Küçük, Kızılay, Yargı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:40:24. #1.11#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement