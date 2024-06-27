Beyşehir\'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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Beyşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kızılay işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Beyşehir Adliyesinde gerçekleştirilen kampanyaya, yargı mensupları, adliyede görevli personel ile vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Adliyenin birinci katında kurulan standa gelenler kan bağışında bulunabilmek için sıraya girdi.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, kampanya dolayısıyla yaptığı konuşmada, kan bağışında bulunmanın hayati önemine değinerek, bağışta bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.