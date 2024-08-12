Beyşehir'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Beyşehir'de seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Seydişehir kara yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki motosiklet Gökçimen Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ile araçta bulunan M.Ö., yaralandı. Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
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