Beyşehir'de Otomobil-Tır Çarpışması

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ş. idaresindeki 42 K 3750 plakalı otomobil, Seydişehir Çevre Yolu'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 CPM 91 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki E.Ş. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
