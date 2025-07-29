Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın pencere korkuluğuna sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dalyan Mahallesi Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde bulunan apartmanın üçüncü katındaki pencere boşluğuna sıkışan güvercini görenler, itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye personeli, merdivenle güvercini sıkıştığı boşluktan çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de pencere boşluğuna sıkışan güvercin kurtarıldı - Son Dakika
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