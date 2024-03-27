Beyşehir'de Perakende Balık Satış Yerleri Denetlendi - Son Dakika
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Beyşehir'de Perakende Balık Satış Yerleri Denetlendi

Beyşehir\'de Perakende Balık Satış Yerleri Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, iş yerlerinin belgeleri kontrol edilirken, deniz ürünlerinin uygun ölçülerde olup olmadığı da kontrol edildi. Ayrıca ilçede örtü altı üretim alanları, hububat ekili araziler ve meyve bahçeleri de takip ediliyor. Üreticilere ise ziraat mühendisleri tarafından uygulamalı budama eğitimleri veriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt verimini artırmak amacıyla yüzde 75 hibeli 'sorgun sudan' otu tohumu dağıtımı yapılacağı da bildirildi.

27.03.2024 16:01
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satış yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde belge kontrolü gerçekleştirdi.

Deniz ürünlerinin uygun ölçülerde olup olmadığı kontrol edildi.

Budama eğitimi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince örtü altı üretim alanları, hububat ekili araziler ve meyve bahçeleri takip ediliyor.

Ayrıca talep eden üreticilere ziraat mühendisleri tarafından uygulamalı budama eğitimleri veriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süt verimini artırmak için yüzde 75 hibeli "sorgun sudan" otu tohumu dağıtımı yapılacağı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, müracaat etmek isteyen üreticilerin 5 Nisan'a kadar başvuruda bulunması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Beyşehir, Konya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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