Beyşehir'de Ramazan Bayramı öncesi fırın ve pastaneler denetlendi - Son Dakika
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Beyşehir'de Ramazan Bayramı öncesi fırın ve pastaneler denetlendi

Beyşehir\'de Ramazan Bayramı öncesi fırın ve pastaneler denetlendi

Beyşehir'de Ramazan Bayramı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerin denetime tabi tutulduğu bildirildi. Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi. İşletme sahipleri ve çalışanlar gıda güvenliği ve hijyen konularında bilgilendirildi.

25.03.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Beyşehir'de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerin denetime tabi tutulduğu bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolünün gerçekleştirildiği belirtildi.

İşletme sahipleri ve çalışanların gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Ramazan ayının gelmesiyle tüketimi artan ürünlere istinaden özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırılmaktadır. Gıda hareketliliğinin arttığı ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 ALO GIDA hattını arayabilirler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyşehir'de Ramazan Bayramı öncesi fırın ve pastaneler denetlendi - Son Dakika

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