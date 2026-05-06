Beyşehir\'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen iki ayrı silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Beyşehir'de düzenlenen ilk operasyonda 101 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

13 ev, 3 iş yeri ve 18 araca Özel Harekat ekibi eşliğinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 51 adet AK-47 benzeri yerli üretim makineli tüfek, 1 Uzi marka otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.