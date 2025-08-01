Beyşehir'de Su Kanalına Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

H.A. yönetimindeki 42 BDB 02 plakalı otomobil seyir halindeyken, Küçükavşar Mahallesi'nde su kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.U. ve B.B. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.