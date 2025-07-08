Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.
Kurucuova Mahallesi'ndeki evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Mahalle sakinlerinin de desteğiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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