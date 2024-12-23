Beyşehir Gölü Kışın Sisle Kaplandı

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TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nü, kış mevsimi nedeniyle sis kapladı. Havadan çekilen görüntülerle, gölün sisle kaplı olan anlara ait eşsiz güzelliği de objektiflere yansıdı. Göl, bahar aylarında 8 bin metrekarelik alanda açan nilüferler sayesinde de doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Doğa severlerin ilgi odağı alan göl, kış mevsimlerinde de farklı güzelliğe bürünüyor. Havadan çekilen görüntülerle, gölün sisle kaplı olan anlara ait eşsiz güzelliği de objektiflere yansıdı.

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA