Beyşehir Gölü\'nde Yangın, Ulaşımı Etkiledi

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Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, Beyşehir- Antalya kara yolundaki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Beyşehir-Antalya kara yolunun göle kıyısı bulunan sazlık alanda iki farklı noktada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangın ihbarının geldiği noktalara yönlendirilirken, alevler nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar Beyşehir-Antalya kara yolunun bazı kesimlerini kapladı.

Yoğun duman sebebiyle kara yolunun bazı kesimlerde görüş mesafesi düştü.

Tedbir alan trafik ekipleri, yangın bölgesinde kontrollü geçiş sağladı.

Beyşehir kent merkezinden de görülebilen yoğun duman ve alevlerin olduğu bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kent merkezine yakın kıyıdaki sazlık alana yol olmaması nedeniyle giriş yapmakta zorlanırken, yangına yol kenarından su sıkarak müdahale edebildi.

Söndürülemeyen alevlerin kontrol alınabilmesi için itfaiye ekipleri, bölgeye belediyeden alevlerin önünü kesmesi ve yayılmasını engellemek amacıyla traktör talebinde bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yangının söndürülmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.