Beyşehir Gölü'nden kanala dökülen balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştılar
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Taşköprü'de bulunan regülatör kapaklarının BSA kanalının temizlenmesi amacıyla açılması sonucu kanala dökülen binlerce balığı toplamak için vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Taşköprü'de bulunan regülatör kapaklarının BSA kanalının temizlenmesi amacıyla açılması sonucu Beyşehir Gölü'nden kanala dökülen binlerce balığı vatandaşlar toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Görevlilerinin uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar elleriyle poşetlere doldurdukları balıkları evlerine götürdü.
Beyşehir ilçe merkezinde Taşköprü'de bulunan regülatör kapaklarının BSA kanalının temizlenmesi amacıyla açılması üzerine Beyşehir Gölü'den binlerce balık kanala döküldü. Kanala dökülen balıkları tekrar toplayıp göl sularına bırakmak isteyen su ürünleri görevlileri adeta seferber oldu. Yürütülen çalışmalara Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi ile belediye ekipleri de destek verdi. Balıkların kanala döküldüğünü gören vatandaşlarında kanala girerek balıkları toplamaya başlaması görevlilere zor anlar yaşattı.
Vatandaşlar elleriyle topladıkları balıkları evine götürdü
Kanal üzerinde binlerce balığı görerek kanala giren yüzlerce vatandaş da elleriyle yakaladıkları balıkları evlerine götürdü. Kanal içerisine giren ve elleriyle balıkları poşetler içerisine toplayarak götüren vatandaşlar ilginç görüntüler sergiledi. Bazı meraklı vatandaşlar da kanal kenarında kanalda balık toplayanları adeta film izler gibi izledi. Kanala girip balık toplayan vatandaşları görevliler cezai işlem uygulayacakları yönünde uyarırken, uyarılara birçok kişinin dikkate almadığı, aldırış etmediği görüldü. Bazı kişiler de görevlilerin tatlı sulara iade etmek için topladığı balıklara hücum ederken, görevliler ise bu kişilerin görüntülerini çekerek cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bu arada su ürünleri kontrol görevlileri, ağlarla kasa içerisine toplanan yağ balıklarını araçlarla götürdükleri Beyşehir Gölü kıyılarında tekrar tatlı sulara bıraktı.
"Toplanan 1,5 ton yağ balığı toplanarak Beyşehir Gölü'ne bırakıldı"
Regülatör kapaklarının açılması sonucu kanala akan balıkların büyük bölümünü endemik tür olan ve gölde avı yasak olan yağ balığı oluştururken, gümüş ve Çin sazanı gibi türlerin de yer aldığı belirtildi. Kapakların açılması sonucu içerisinde su olmayan kanalda balıkların bir çoğunun da telef olduğu görüldü. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, gölden kanala akan yaklaşık 1,5 ton yağ balığının toplanarak Beyşehir Gölü sularına iade edildiği belirtilerek, "Taşköprü BSA kanalının DSİ tarafından temizlik amacıyla kısa bir süre için açılmasıyla birlikte balık sızıntısı olmuştur. Müdürlüğümüzce, Beyşehir Belediyesi ve Su Ürünleri Kooperatifinden destek alınarak kanaldaki balıklar toplatılmıştır. Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından kanaldan toplanan yaklaşık 1,5 ton balık en az zarar görecek şekilde tekrar Beyşehir Gölüne bırakılmıştır" denildi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü'nden kanala dökülen balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştılar - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, rakibin performansını takdir ettiğini belirterek, oyuncularından daha iyi performans beklediğini ve hedeflerinin ligi kazanmak olduğunu ifade etti.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?