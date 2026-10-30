Beyşehir Sağlık Müdürlüğü öğrencilere diş taraması yaptı, gübre bayileri denetlendi - Son Dakika
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Beyşehir Sağlık Müdürlüğü öğrencilere diş taraması yaptı, gübre bayileri denetlendi

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Beyşehir Sağlık Müdürlüğü öğrencilere diş taraması yaptı, gübre bayileri denetlendi
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Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe merkezi ve Kurucuova, Gölyaka ile Yeşildağ mahallelerinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de gübre bayilerinde kamera, etiket, barkod ve hologram kontrolü yaptı; denetimlerin süreceği bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ile Kurucuova, Gölyaka ve Yeşildağ mahallelerinde gerçekleştirilen taramalarda öğrencilerin ağız ve diş kontrolleri yapıldı.

Programda, sağlık ekiplerince öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilgi verildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğünce taramaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede faaliyet gösteren gübre bayilerinin denetlendiği bildirildi.

Denetimlerde gübre satış noktalarının kamera sistemleri, ürün etiketleri, barkod ve hologram bilgilerinin kontrol edildiği ifade edildi.

Açıklamada, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Diş SağlığıYeşildağBeyşehirSağlıkGüncelTarımSon Dakika

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