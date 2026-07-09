Beytüşşebap'ta Balık Tutarken Suya Düşen Genç Aranıyor - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta Balık Tutarken Suya Düşen Genç Aranıyor

09.07.2026 21:58
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Şırnak'ta Habur Çayı'na düşen Erkan Sak için arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Erkan Sak (25), arkadaşlarıyla Taşarası köyü Komato bölgesinde Habur Çayı'na balık tutmaya gitti. Balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek suya düşen Sak, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, 5 personel, 1 arama kurtarma botu ile su üstü ve su altı dronlarıyla çalışma yürüttü. Cizre ilçesinden de 4 dalgıç personel görevlendirildi.

Akşam saatlerine kadar süren aramalarda bulunamayan Sak'ı arama çalışmalarının, yarın Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beytüşşebap, 3. Sayfa, Güvenlik, Şırnak, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta Balık Tutarken Suya Düşen Genç Aranıyor - Son Dakika

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