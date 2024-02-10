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Beytüşşebap'ta hayvanlar kar üstünde yemleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde besiciler, yaz ayında topladıkları saman ve meşe yapraklarını kış ayında kar üstünde hayvanlara veriyor.

İlçede kış ayı yoğun kar yağı altında geçiyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yaz ve sonbahar aylarında topladıkları meşe yaprakları ve samanları kış aylarında aç kalan hayvanlarına yem olarak veriyor. 5 ay boyunca çetin geçen kışta besiciler, çadır ve brandalar altında muhafaza ettikleri yemleri kış ayları gelince kar üstünde hayvanlara yem olarak veriyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde karda hayvanlarına yem veren besicilerin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Besicilerden Nuri Uçkan, 42 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve kışın çok sert geçtiğini söyledi. Yazın topladıkları saman ve meşe yapraklarını kış aylarında hayvanlara yem olarak verdiklerini kaydeden Uçkan, bölge halkının bu işle uğraştığı ifadelerinde bulundu.