Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin 2 bin 625 rakımlı Faraşin bölgesi, Bölücek ve Tuzluca köylerinin yüksek kesimlerinde üç gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaza bürünen bölgede yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Bölgede yaşayanlar, karla kaplanan bölgede küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

İl Özel İdareye bağlı ekipler iş makineleriyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.