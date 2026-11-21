Beytüşşebap'ta kar 20 santimetreyi aştı, bölge halkı hayvan otlatmaya çalışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak dün akşam yerini kar yağışına bıraktı; yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Bölgede yaşayanlar küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çalışırken İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin 2 bin 625 rakımlı Faraşin bölgesi, Bölücek ve Tuzluca köylerinin yüksek kesimlerinde üç gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.
Beyaza bürünen bölgede yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.
Bölgede yaşayanlar, karla kaplanan bölgede küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
İl Özel İdareye bağlı ekipler iş makineleriyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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