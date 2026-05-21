Beytüşşebap'ta Kar Yağışı

21.05.2026 12:59
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı, hayvan besicilerini zor durumda bıraktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbaharın son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin 2 bin 625 rakımlı Faraşin bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaza bürünen bölgede yer yer kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Bölgede yaşayanlar, karla kaplanan bölgede küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Besicilerden Zeki Aslan, kar yağışının besicilere zorluk yaşattığını söyledi.

Otluk alanların tümünün karla kaplandığını belirten Aslan, bu nedenle hayvanların beslenmekte zorlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

