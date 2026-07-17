Beytüşşebap'ta Kaybolan Genç Balıkçı Bulundu

(ŞIRNAK) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 9'uncu gününde bulundu.

Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı'na balık tutmak amacıyla giden Erkan Sak'ın, dengesini kaybederek suya düştüğü belirtildi.

Kuvvetli akıntıya kapılan Sak'ın, kısa sürede gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, güvenlik korucuları ve ilgili kurumların ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Zorlu arazi ve akarsu koşullarına rağmen 9 gündür aralıksız sürdürülen çalışmalarda yapay zeka destekli dronlar da kullanıldı.

Ekiplerin yürüttüğü arama faaliyetleri sırasında Erkan Sak'ın cansız bedeni, adaya ait drone tarafından, suya düştüğü noktanın yaklaşık 3-4 kilometre aşağısında tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.