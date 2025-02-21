Bal ormanlarında kış güzelliği böyle görüntülendi
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bal ormanları havadan görüntülendi.
Beytüşşebap ilçesinde kış aylarında kar yağışı yağışıyla beraber kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeler havadan drone ile görüntülendi. Konumu itibariyle Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulanan meşe ormanları ve bal ormanları kar yağışıyla beraber beyaz örtüyle kaplandı. Yılın 4 mevsiminde doğaseverleri ağırlayan ormanlarda kar kalınlığının yer yer 1 metreye kadar çıktı.
Son Dakika › Güncel › Beytüşşebap'ta Kışın Güzelliği - Son Dakika
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