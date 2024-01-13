Beytüşşebap\'ta yüksek bölgede çığ meydana geldi

Beytüşşebap'ın yüksek bölgesinde çığ meydana geldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölge çığ meydana geldi.

İlçede yağışı etkisi devam ediyor. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. İlçeye bağlı Günyüzü köyü yakınlarında dağdan kopan kar yığınları çığın oluşmasına neden oldu. Dik kayalıklardan kopan kar yığınları 1 kilometrelik alanda süzülerek aşağı indi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı çığ olayında meteoroloji bölge için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.