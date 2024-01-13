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Beytüşşebap'ta yüksek bölgede çığ meydana geldi - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta yüksek bölgede çığ meydana geldi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölgede çığ meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar sonucunda yüksek bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Günyüzü köyü yakınlarında dağdan kopan kar yığınları çığ oluşmasına sebep oldu. Şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken, meteoroloji bölge için uyarılarını sürdürüyor.

Beytüşşebap\'ta yüksek bölgede çığ meydana geldi
13.01.2024 - 17:12,  Güncelleme: 17:13
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Beytüşşebap'ın yüksek bölgesinde çığ meydana geldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı bölge çığ meydana geldi.

İlçede yağışı etkisi devam ediyor. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu. İlçeye bağlı Günyüzü köyü yakınlarında dağdan kopan kar yığınları çığın oluşmasına neden oldu. Dik kayalıklardan kopan kar yığınları 1 kilometrelik alanda süzülerek aşağı indi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı çığ olayında meteoroloji bölge için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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