Beyza Nur Kanca: Hobiyle Doğal Ürün İmalatı - Son Dakika
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Beyza Nur Kanca: Hobiyle Doğal Ürün İmalatı

Beyza Nur Kanca: Hobiyle Doğal Ürün İmalatı
31.05.2025 13:21
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Samsun'da Beyza Nur Kanca, hobi olarak başladığı doğal kremler ve mumlar üreterek satış yapıyor.

Samsun'da eşiyle 10 yıldır temizlik firması işleten 30 yaşındaki Beyza Nur Kanca, hobi olarak başladığı el yapımı krem ve dekoratif mumları satarak gelir elde ediyor.

Beş yıl önce oğlunun doğumunun ardından doğal ürün üretimini yönelen Beyza Nur Kanca, kendisinin yaptığı el yapımı krem ve dekoratif mumları pazarların yanı sıra internet üzerinden Türkiye geneline satıyor.

Kanca, AA muhabirine, anne olduktan sonra oğlunun hassas cildi için doğal ve katkısız pişik kremi üretmeye karar verdiğini söyledi.

Zamanla geliştirdiği tarifleri balmumu ile zenginleştirerek geniş bir ürün yelpazesine dönüştürdüğünü anlatan Kanca, "5 yaşında bir oğlum var. O doğduğu zaman ona doğal içerikli krem yapmak istedim. Daha sonra ürünü geliştirerek internet üzerinden satmaya başladım. Yaklaşık 5 yıldır internetten satış yapıyorum. 2 aydır da yerel etkinliklerde, bahar şenliklerinde, alışveriş festivallerinde ürünlerimi sergiliyorum." dedi.

Balmumunun doğallığını ve çok yönlülüğünü keşfettikten sonra sadece krem değil, özel tasarım mumlar da üretmeye başladığını anlatan Kanca, "Arıların peteklerinde balmumu kullandığını görünce petekleri sarıp içine fitil koyarsam mum olur mu diye düşündüm. Balmumu mumlar ortamı temizliyor, nefesi açıyor, enerjiyi yükseltiyor. Ben de hem klasik modeller hem de müşterilerimin özel eşyalarına döküm yapılan tasarımlar üretiyorum." diye konuştu.

Kanca, ürünlerini 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu, krem ve mumların gramajına ya da tasarımına göre fiyatının değiştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, samsun, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyza Nur Kanca: Hobiyle Doğal Ürün İmalatı - Son Dakika

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