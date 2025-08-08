BGC\'den İş Sağlığı ve İlkyardım Eğitimi

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyelerine yönelik "İş Sağlığı, Güvenliği ve İlkyardım Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Heredot Kültür Merkezi'nde TİM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından düzenlenen programa, BGC Başkanı Eren Ayhan, TİM Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Merve Özer, Genel Müdür Yardımcısı Murat Doğan, İlkyardım Mesul Müdürü Ayşe Aydın, Satış ve Kurumsal Pazarlama Müdürü Bahri Yurtseven, Mali Müşavir Ayşe Can ile çok sayıda cemiyet üyesi gazeteci katıldı.

Eğitim kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kuralları, temel ilkyardım uygulamaları ve acil durumlarda yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

Gazeteciler, kalp masajı ve suni teneffüs gibi hayati müdahaleleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde devam eden program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğin sonunda eğitim programına katılan gazetecilere sertifikaları verildi.