Fransa'nın Biarritz kentinde polis ve göstericiler arasında arbedenin yaşandığı dünkü olaylarla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre savcılık, yaklaşık 30 sendika, dernek ve topluluğun çağrısıyla yüzlerce kişinin dün Canon Français firmasının önünde toplandığı ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda gözaltıların olduğunu açıkladı.

Savcılık protestolarda polise saldıran veya direnen ve daha önce sabıka kaydı bulunmayan 4 gencin gözaltına alındığını duyurdu.

-Olay

Aşırı sağa yakın olmakla suçladıkları firmanın bir organizasyonu sırasında eylem yapan yüzlerce kişi, davetlilerin resepsiyonun yapılacağı salona ulaşmasını engellemeye çalışmıştı.

Gerilimin arttığı alanda, göstericiler, polisler ve davetliler arasında arbede yaşanmış, çıkan olaylar sırasında biri ağır, 8 polis yaralanmıştı.