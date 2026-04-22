Bıçakla Öldürme Davası Devam Ediyor
Bıçakla Öldürme Davası Devam Ediyor

22.04.2026 14:59
Adana'da bıçakla adam öldürmekle suçlanan sanığın duruşması sürüyor, müebbet hapis isteniyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir genci kafede bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan E.E. (23), bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 14 Kasım 2024'te olay yerine ilişkin görüntüler incelendiğinde, sanığın Sümer Mahallesi'ndeki kafede tartışma yaşadığı Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi 5 kez bıçaklamak suretiyle öldürdüğünü bildirerek, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.E. olay günü dini nikahlı eşi Ö.E. ve ortak arkadaşları M.N. ile kafeye gittiklerini söyledi.

Yaşadıkları tartışma neticesinde Ö.E'nin kafedeki farklı bir masaya oturduğunu belirten E.E. şöyle devam etti:

"Bu tartışma sonrası M.N. ile kafeye yakın bir parka giderek orada alkol aldık. Kafede gördüğüm ancak tanımadığım bir kişi yanımıza gelerek 'Yengeyi rahatsız edip sarkıntılık yapan kişiler var' dedi. Tekrar kafeye girdiğimde bir kişi bana ters bir şekilde bakıyordu. Bu kişinin yanına yaklaşıp 'Eşimi sen mi taciz ettin?' dediğimde beni tersleyip kavga çıkardı. Maktul kafama sert bir cisimle vurdu ve elini beline doğru götürdü. Ben de panikle elimdeki bıçağı maktule doğru salladım. Sonrasında kafeden kaçtım. Benim maktulü öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Suriye uyruklu maktul Mahmoud Rahmani'nin müşteki annesi Hasnaa ve babası Khaled Rahmani ise tercüman aracılığıyla alınan beyanlarında sanıktan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için sanığa süre verilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 14 Kasım 2024'te bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan E.E. 15 Kasım 2024'te tutuklanmıştı. Savcılık tarafından E.E. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Advertisement
