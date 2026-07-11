Bıçakla Yaralayan Sanık Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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Bıçakla Yaralayan Sanık Yeniden Tutuklandı

Bıçakla Yaralayan Sanık Yeniden Tutuklandı
11.07.2026 20:54
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İzmir'de Betül Ç.'yi bıçakla yaralayıp telefonunu gasbeden Çağlar Efe D. yeniden tutuklandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta takip ettiği Betül Ç.'yi (18) bıçakla yaralayıp, telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen Çağlar Efe D. (18) hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının ardından yeniden tutuklandı.

Olay, 25 Ekim 2024'te Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. O dönem 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre, bir süredir ilgi duyduğu komşusunun kızı Betül Ç.'yi sokakta yürürken takip etti. Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Çağlar Efe D.'nin bıçaklı saldırısıyla boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Yaralanan Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Betül Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan şüpheli Çağlar Efe D. ise polis ve jandarmanın koordineli çalışmasıyla, saklandığı babasının Beşyol Mahallesi'ndeki evinde 1 gün sonra yakalandı. Aramada Betül Ç.'den gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

'YENİDEN YARGILANIYOR'

Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle 'Silahla yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca 'Hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada mahkeme heyeti suçun niteliğini 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olarak kabul edip, sanığa 12 yıl hapis, ayrıca 'Silahla yağma' suçundan ise sanık Çağlar Efe D.'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 'Tehdit' suçundan ise kanaat oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi. Avukatların itirazları üzerine dosya istinafa gitti. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozup dosyayı yeniden İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İTİRAZ EDİLDİ

İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 7 Temmuz'da tekrar görülen davada sanık Çağlar Efe D.'nin, yaşı, tutuklulukta geçen süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, tutuklamanın tedbir olması da göz önüne alınarak 'bihakkın tahliyesine' karar verdi. Sanık Çağlar Efe D., yurt dışına çıkışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazın ardından Çağlar Efe D. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın ardından gözaltına alınan Çağlar Efe D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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