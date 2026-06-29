Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Basmane semtindeki eğlence mekanında Şenol T. ve D.T. ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Şenol T. ve D.T. bıçakla yaralandı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şenol T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.