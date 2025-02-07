İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 5 Şubat'ta Kadifekale Mahallesi'nde H.K. (31) alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettiği Abdurrahman Bozkurt'u (31) bıçakla yaraladı.
Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.K. ile olay sırasında yanında bulunan P.G'yi (27) saklandıkları evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, P.G. serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Tutuklu - Son Dakika
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