Bıçaklı Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çerte köyünde yaşayan Ramazan Tezcan (39), kahvehaneye gelen A.A'nın (28) bıçaklı saldırısına uğradı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vücuduna 5 bıçak darbesi isabet eden Tezcan, sağlık görevlilerince götürüldüğü Çavdarhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı A.A. ise jandarma ekiplerince olayın yaşandığı kahvehanede gözaltına alındı.
İkili arasında iki gün önce tartışma yaşandığı iddia edildi.
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