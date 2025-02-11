Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybeden İtalyan Şefin Oğlu İçin Anma Töreni Düzenlendi

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KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Kadıköy'de bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan restoran şefinin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Ahmet Minguzzi'nin babası şef Andrea Minguzzi, annesi Çellist Yasemin Akıncılar, Şef Danilo Zanna, aile yakınları, okul arkadaşları ve sevenleri katıldı. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde ilahiler ve dualar okundu. Palinuro, yaptığı duada "Anne ve babası için Allah huzurunda şefaatte bulunsun ki asla ümitsizlik, nefret ve kin ebeveynlerin yüreğinde bulunmasın. Merhametli Allah Mattia Ahmet'i cennetine kabul etsin. Andrea ve Yasemin'e teselli ve ümit bağışlasın" dedi.

Tören, dualarla sona erdi.