Bıçaklı Saldırıya Esnaf Engeli

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kadını bıçakla yaralamak üzere girişimde bulunan kişiye olay yerindeki esnafın engel olması güvenlik kamerasına yansıdı

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen M.Y. bir süre önce kızını rahatsız ettiği öne sürülen H.M. ile karşılaştı.

Kızını rahatsız etmemesi için uyarıda bulunduğu H.M, motosikletten inerek M.Y'ye bıçakla saldırdı.

Olayı fark eden iş yeri sahibi B.N, saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı hamle ile önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan H.M'nin, çıkarıldığı mahkemece gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.